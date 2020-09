Innovadores

Cómo se fabrica un tren? La española CAF lo sabe bien, por algo lleva un siglo creciendo en el sector ferroviario. Pero, ¿cómo se fabrica un tren en plena Industria 4.0? Esta pregunta originó hace unos años un ambicioso proyecto de transformación interno que ha culminado con una plataforma de tren digital, LeadMind, que permite a la empresa de Guipúzcoa competir al mismo nivel que los gigantes mundiales de esta industria.

Cien años dan para que una compañía como CAF sufra más de una evolución. Aunque comenzó produciendo material siderúrgico, pronto saltó al material ferroviario. Durante más de la mitad de su vida se enfocó en el mercado nacional, pero hace 30 años, dio el salto internacional. Hoy, su cartera de pedidos tiene un 90% de exportación.

También ha tenido tiempo de diversificar. Así, ha creado empresas de equipos de tracción eléctricos, señalización, de infraestructuras… Además, recientemente adquirió la empresa de autobuses polaca Solaris, que supone un 25% del negocio del grupo. Su objetivo, como no puede ser otro en el sector del transporte, es “dar soluciones globales a la movilidad”, asegura el CDO de CAF, Íñigo Ona, en un encuentro con periodistas españoles durante el último AWS Reinvent de Las Vegas.

A CAF solo le faltaba una transformación, la digital, que surgió como respuesta ante una necesidad. “Nos dimos cuenta de que, dentro del mercado ferroviario, los contratos ahora se están adjudicando en términos del ciclo de vida del producto”, comenta Ona. Además del precio de adquisición, también se valora, y en la misma proporción, el mantenimiento y el consumo de energía del tren. Para poder monitorizar y optimizar estos parámetros, los datos eran la clave y así nació LeadMind.

Esta plataforma de tren digital combina big data, analítica avanzada de datos, inteligencia artificial (machine learning) o internet de las cosas, aunque Ona prefiere hablar de “internet de los trenes”. En resultado es un sistema con contadores, aplicaciones de tiempo real y algoritmos.

Cada tren está equipado con sensores capaces de obtener unas 10.000 variables y generar entre 500 y 700 alarmas sin retardo. “Permite realmente asignar la duración de las piezas en función de su uso”, afirma. Por ejemplo, puede monitorizar cuántas veces se abren y cierran las puertas para cambiarlas cuando es necesario.

Además, relacionando variables mediante algoritmos y aprendizaje automático, la empresa española es capaz, por ejemplo, de predecir cuándo se va a romper una pieza, teniendo en cuenta factores como el punto de vibración o la diferencia de tensiones de las baterías.

Con todo ello, CAF ha logrado mejorar la disponibilidad de los trenes y alargar la duración de los componentes. “Hasta ahora, utilizábamos un método conservador, basado en la distancia recorrida, pero la pieza podía durar más”, subraya. “Hemos logrado reducir el coste de mantenimiento al mismo tiempo que aumenta la satisfacción del cliente”.

En tren sube a la nube

Otro reto al que se enfrentó CAF fue la necesidad de almacenar esa cantidad creciente de datos. “Buscábamos un entorno internacional y que le diese confianza al cliente”, recuerda el CDO. “Ir a la nube era una solución que podía ser óptima”. Finalmente, la compañía escogió a AWS como plataforma preferente para trabajar por su “flexibilidad, disponibilidad y por ser la más completa”.

Una vez que van a la nube, el crecimiento que experimentaron fue “muy importante”, especialmente, en la creación de de prestaciones. “Logramos que el desarrollo de aplicaciones fuese mucho mayor”.

Recientemente, la compañía española ha tomado la decisión de alojar también el ERP en los servidores en la nube de AWS. “Ya tenemos el tren digital, que para nosotros es muy core, es una de las bases para mejorar el ciclo de vida de producto; y ahora también el ERP, con nuestros datos financieros y técnicos”, puntualiza.

Además, está desarrollando un programa llamado Journey to the cloud para definir los siguientes pasos para la migración de otras instalaciones y aplicaciones. Un camino que, según Ona, no tiene fin. “Son proyectos de mejora continua que no acaban nunca”.