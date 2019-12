Innovadores

El año no podía terminar sin uno de los acontecimientos tecnológicos referentes en nuestro país. El Dell Technologies Forum hará un repaso, el próximo 11 de diciembre en Ifema, a las claves de la revolución digital bajo el ilustrativo lema “Real Transformation”. El programa contempla más de 25 conferencias en cuatro salas paralelas, así como el novedoso espacio “Meet the Experts” y una nueva edición de Women in Technology.

La apertura de la sesión plenaria correrá a cargo de los directores generales de Dell Technologies en España, Isabel Reis y Ricardo Labarga, que darán paso al speaker invitado de la edición española, el CTO Global de Dell Technologies, Nigel Moulton. Otra de las mentes brillantes presentes durante la jornada será Sally Eaves, miembro del Forbes Technology Council y una reputada especialista en inteligencia artificial, 5G y blockchain.

Expertos tecnológicos y representantes de partners y alianzas estratégicas de Dell Technologies abrirán el debate sobre los principales desafíos que comporta la transformación real y la llegada las tecnologías más innovadoras que liderarán la próxima década. Pondrán el foco en su impacto los negocios, pero también, en línea con lo que se ha convertido en pauta habitual en los grandes eventos celebrados este año, sobre el progreso humano.

Uno de los pilares temáticos de Dell Technologies Forum será, asimismo, la gestión de los entornos multicloud. Administrar varias nubes es la nueva realidad para las organizaciones, pero “Dell Technologies demuestra que esta situación no tiene por qué significar una mayor complejidad”, afirman desde la organización.

Las tecnologías protagonistas de la nueva década

“Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el machine learning están transformando el mundo del trabajo y son críticas para comprender cómo los hombres y las máquinas podrán trabajar al unísono para lograr desarrollar un trabajo útil, creativo y sostenible”, afirma Dell. La transformación del puesto de trabajo es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los responsables de tecnología en sus organizaciones y tendrá una gran relevancia en este Forum, con diferentes ponencias que van desde Unified Workspace y la gestión moderna del puesto de trabajo hasta las principales estrategias de seguridad para protegerlo.

Dell Technologies Forum también será el marco para conocer las últimas novedades y tendencias en almacenamiento, infraestructuras convergentes e hipercovergencia, IoT y 5G. El evento contará a su vez con una zona de exposición y networking con más de 55 stands. Para facilitar la visita, Dell Technologies han organizado tours personalizados por esta exposición con expertos para dar a conocer, de primera mano, las soluciones de PC, infraestructura, seguridad y servicios IT de la compañía.

Espacios exclusivos para RSC, mediana empresa

A su vez el evento contará con un stand dedicado en exclusiva a la Responsabilidad Social Corporativa de Dell Technologies con contenidos que cubren las tres áreas clave de su plan 2030 Progress Made Real: promover la sostenibilidad, fomentar la inclusión y transformar vidas con la tecnología. Luis Losada, responsable de RSC en España, hablará en su ponencia sobre el compromiso de Dell Technologies con la sociedad y con el planeta, sus avances y los objetivos del plan Progress Made Real.

Las medianas empresas también tendrán su espacio Dell Technologies Forum, con un stand específico en la zona Meet the experts. Este stand también será el punto de encuentro para el tour guiado que tendrá lugar entre las 12:30 y a las 15:00 en la zona expo.

“Meet the Experts”

Precisamente esta es una de las novedades de esta edición, y ha sido diseñada para que los visitantes puedan concertar reuniones por adelantado que tendrán lugar durante la jornada con 18 de los mejores especialistas en 10 temáticas diferentes. Los visitantes pueden realizar la reserva de esta reunión días antes, durante su registro al evento, o a través de la aplicación móvil del evento.

Las áreas sobre las que los visitantes pueden pedir una reunión de asesoramiento personalizado van desde cómo encontrar soluciones financieras para sus proyectos de IT hasta cómo abordar una estrategia de transformación del puesto de trabajo, o solicitar consejo para start ups y emerging technologies.

Segunda edición de Women in Technology

Este Forum acogerá la segunda edición de Women in Technology, con temas de plena actualidad sobre diversidad e inclusión en el entorno laboral. La sesión contará con directivas de grandes empresas, que aportarán su punto de vista y su experiencia sobre políticas de inclusión y conciliación en las empresas. El desarrollo del talento e Igualdad y paridad; cómo potenciar y aumentar la presencia femenina en el mundo de las tecnologías; y cómo atraer y motivar a las mujeres a hacer carreras universitarias tecnológicas.

Entre los ponentes confirmados se encuentran Verónica Moreno González, directora de Infraestructuras para Empresas del Grupo CaixaBank & Inclusion Leader, IT Now; Teresa Capella Callaved, directora de la Unidad Tecnología de la Información de Banca March; y Jacinto Cavestany, head of Regional Enterprise Europe, BT Global.

Dell Technologies Forum 2019 cuenta con la participación de más de 30 partners y alianzas de Dell Technologies entre los que se incluyen: Intel, Microsoft, Broadcom, Google, Kensington, Kioxia, DXC, IPM, Omega Peripherals, Telefonica Empresas, Arrow, Esprinet V-Valley, Tech Data, Valorista, Anadat, APC, Atos, Base 10, Bechtle, Econocom, IaaS365, SCC, SoftwareONE o Visiotic entre otros.